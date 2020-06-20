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الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب
الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

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تركي الفيصل

الصندوق الأسود

نادل

عمار تقي

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، عن مفاجأة شخصية وقعت له في حياته.

وأضاف الأمير تركي الفيصل من خلال برنامج الصندوق الأسود الذي يعرضه الإعلامي الكويتي عمار تقي أنه اضطر خارج المملكة، عندما كان في الجامعة أن يعمل  كنادل لمدة أسبوع .

وتابع قائلا : عملت نادلا لمدة أسبوع في مطعم بديلا عن صديق لي حصل له ظرف، منوها أنني عملت كنادل، حتى لا يفقد صديقي عمله.

كما تطرق الأمير تركي الفيصل في حلقات الصندوق الأسود إلى مراحل دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أسلوب الحياة الذي كان يعيشه والده الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز واهتمامه بما يدور حول العالم من أحداث، ومزاملته لبيل كلينتون في جامعة جورج تاون، وغيرها.

وتحدث الأمير تركي الفيصل أيضا عن الحرب العراقية الإيرانية، وغزو الكويت، ودور الإخوان المسلمين في المنطقة والحرب الأهلية اللبنانية واتفاق الطائف، والحرب اليمنية، وغيرها.

وكان الإعلامي الكويتي عمار تقي قد أشار إلى أن الأمير تركي الفيصل، سيكشف الكثير من الأسرار حول الأحداث التاريخية والهامة في المنطقة العربية من خلال برنامجه الصندوق الأسود.


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