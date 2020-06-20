  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نتنياهو

حلفاء نتنياهو بالشيوخ الأمريكي يعارضون خطة الضم

رجاء الجداوي

لماذا أصيب أطباء رجاء الجداوي بالصدمة بعد المسحة الثالثة؟

الرئيس السيسي

السيسي: الجيش المصري قوي و" رشيد"

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

6 مطالب من الأندية كشرط لاستئناف الدورى

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

تصريحات عاجلة من التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

السعودية

بشرى.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

منتقبة تفاجيء أسرة قبطية بتغسيل متوفاة بكورونا

منتقبة تفاجيء أسرة قبطية بتغسيل متوفاة بكورونا

"العندليب" ما زال حيًا

العندليب تزوج عرفيا بهذه الفنانة ورفض إعلان الزواج منها

ساويرس غاضبا :أنت ر اجل كذاب

ساويرس غاضبا: أنت راجل كذاب

6 مطالب من الأندية كشرط لاستئناف الدورى

الرياضة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير
الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تحرك عاجل من الشباب والرياضة لحسم مصير الدورى

#

"الجبلاية" تحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدورى

#

قرار جديد من اتحاد الإمارات بشأن الدورى الممتاز

#

قرار جديد من «الجبلاية» بشأن مسابقة الدورى

بطولات

موعد

دوري

أندية

موسم

تحفظت أندية الدورى الممتاز على استئناف بطولة الدورى ووضعت شروطا قاسية أمام اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني في الاجتماعات الأخيرة بمقر الجبلاية بالجزيرة.

وجاءت المطالب الخاصة بالأندية من أجل الموافقة على عودة الدورى على النحو التالي.

- تحفظت غالبية الأندية على موعد انطلاق الدورى الممتاز يوم 25 يوليو وطالبوا بترحيل الموعد إلى شهر أغسطس المقبل من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد من النواحي الفنية والبدنية.

- تحمل وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة التكلفة المادية الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب.

- وضع حلول لأزمة اللاعبين المحترفين وعودتهم من بلادهم فى ظل توقف حركة الطيران وضرورة تأخير موعد البدء فى التدريبات لحين وضوح الرؤية.

- تسوية ديون الأندية خلال الموسم الجاري لدى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة باعتباره موسما استثنائيا ونتج عنه وقوع الضرر على كافة فرق الدورى المحلي. 

- صرف مستحقات الأندية لدى الشركة الراعية بريزنتيشن لا سيما وأن الأندية تعاني أزمة مالية.

- ضمان عدم تأثر الموسم القادم باستكمال الموسم الجاري نظرا للارتباطات الكثيرة لدى المنتخب الأوليمبي والمنتخب الأول وفرق الأهلي والزمالك فى بطولات أفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة صادمة لمصاب كورونا.. أسرته فصلت جهاز التنفس لتشغيل التكييف
» قبل الامتحانات.. تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الثانوية
» مروع.. مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات
» السودان يبدأ إجلاء مواطنيه من مصر .. غدا
» أول رد فعل من "نيمار" بعد تغريمه 6 ملايين يورو
» رجل أعمال لـ"بكري": متقولش اسمي على الهوا
» مفاجأة.. شاب يكتشف سلبية عينته بعد إقدامه على الانتحار بسبب كورونا
» عناني: وكالة السياحة العالمية قيمتنا بـ"السفر الآمن"
» اليمن.. قوات "الانتقالي الجنوبي" تسيطر على سقطرى بشكل كامل
» "فايلر" يواصل التلاعب بالأهلى
» بدولة أفريقية.. القبض على وزير الصحة بسبب تربحه من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية