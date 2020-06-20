6 مطالب من الأندية كشرط لاستئناف الدورى

20 يونيو 2020 - 11:05 ص

تحفظت أندية الدورى الممتاز على استئناف بطولة الدورى ووضعت شروطا قاسية أمام اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني في الاجتماعات الأخيرة بمقر الجبلاية بالجزيرة.

وجاءت المطالب الخاصة بالأندية من أجل الموافقة على عودة الدورى على النحو التالي.

- تحفظت غالبية الأندية على موعد انطلاق الدورى الممتاز يوم 25 يوليو وطالبوا بترحيل الموعد إلى شهر أغسطس المقبل من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد من النواحي الفنية والبدنية.

- تحمل وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة التكلفة المادية الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب.

- وضع حلول لأزمة اللاعبين المحترفين وعودتهم من بلادهم فى ظل توقف حركة الطيران وضرورة تأخير موعد البدء فى التدريبات لحين وضوح الرؤية.

- تسوية ديون الأندية خلال الموسم الجاري لدى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة باعتباره موسما استثنائيا ونتج عنه وقوع الضرر على كافة فرق الدورى المحلي.

- صرف مستحقات الأندية لدى الشركة الراعية بريزنتيشن لا سيما وأن الأندية تعاني أزمة مالية.

- ضمان عدم تأثر الموسم القادم باستكمال الموسم الجاري نظرا للارتباطات الكثيرة لدى المنتخب الأوليمبي والمنتخب الأول وفرق الأهلي والزمالك فى بطولات أفريقيا.