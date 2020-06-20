  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان واحمد زكي و هيثم زكي

وصية أحمد زكي تعصف بأحلام محمد رمضان

أسرة "العندليب" تنتقد إعلان ملابس داخلية على أحد أغانيه

"قلت له مقدرش أعمل كدة" طلب العندليب الذي رفضه مفيد فوزي

خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة

خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة

طبيب سعاد حسني يفجر هذه المفاجأة

طبيب سعاد حسني يفجر هذه المفاجأة

تركي الحمد : جدي هرب من نجد لهذا السبب

تركي الحمد: جدي هرب من نجد لهذا السبب

عزمي مجاهد

عزمي مجاهد: دي حاجات جديدة متعرفوهاش

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: هذا ما أخبرني به والدي على فراش الموت عن حكام الإمارات

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة مفرحة عن فيروس كورونا

سامح شكري

تعرف على ما سيحدث لإثيوبيا بعد لجوء مصر لمجلس الأمن

خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة

الحياة السياسية

خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة
خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إمام مسجد الأميرة الجوهرة بنت سعود: سيد قطب رأس الخوارج المعاصرين

سلمان العودة

أخبار السعودية

خطب

الحارث سراج

مسجد الأميرة الجوهرة

حذّر الحارث سراج الزهراني إمام وخطيب مسجد الأميرة الجوهرة بنت سعود الكبير بالرياض من أفكار الداعية السعودي سلمان العودة.

وأضاف الزهراني على حسابه في تويتر قائلا :" لا زالت فضائح علاقاتهم مع القذافي تلاحقهم ولا زالت تربية سلمان العودة فيروسًا نشطًا".

ووجه رسالة للمغردين السعوديين قائلا :" أيها المغرّد الصادق المدافع عن دينه ووطنه، المجاهد للخونة والمتحزّبة والمنحرفين: أيُّ بهجة تشعر بها وأنت ترى الطاعنين فيك قد تخندقوا في خندق واحد مع أعداء بلادنا الظاهرين، فانكشف بذلك زيف شعاراتهم وكذب ادعائهم للوطنيّة. ليس يضرّك أن تكتب باسم مستعار ومبادئك ثابتة ومنهجك واضح".

كما أعاد تدوينة للباحث السعودي حمد العتيق، والتي يهاجم فيه الإخوان : " لمن لايعرف تنظيم الإخوان الإرهابي واستراتيجيته المعهودة في المواقف، إنهم ينقسمون إلى فريقين فريق: مع وفريق: ضد، ولا يضعون البيض في سلة واحدة، ثم لا يلبثون بعد زوال الخطر أن يرجع البيض كله للمفرخة الأم، وهذه هي استراتيجية أسلافهم من المنافقين التي ذكرها الله في كتابه في سورة النساء " ?لَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ?للَّهِ قَالُو?اْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَ?فِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو?اْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ?لْمُؤْمِنِينَ  فَ?للَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ?لْقِيَ?امَةِ  وَلَن يَجْعَلَ ?للَّهُ لِلْكَ?فِرِينَ عَلَى ?لْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» موعد ظهور برنامج مرتضى منصور
» السعودية.. شاب يقيم حفل زواجه على إنستجرام بسبب كورونا
» صور نادرة للملك سلمان وهو يمسك بأول كاميرا منذ 60 عاما
» رجم رجل حتى الموت بعد ما فعله مع زوجته
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» فايلر يغضب جماهير الأهلي بقرار جديد
» بالأسماء .. المقاولون يطلب من الأهلي 6 لاعبين مقابل "طاهر"
» إعلامي شهير ينفي خبر وفاته في حادث ثم يموت بعدها بنفس الطريقة
» الكشف عن هوية الشخص الذي نقل فيروس كورونا لـ رجاء الجداوي
» فنانة شهيرة: سمعت كلامكم وهونت من الكوررنا .. وآدي النتيجة
» متحدث "الصحة" يكشف حقيقة وقف عقار "الكلوروكين"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية