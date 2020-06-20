خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة

20 يونيو 2020 - 09:54 ص

حذّر الحارث سراج الزهراني إمام وخطيب مسجد الأميرة الجوهرة بنت سعود الكبير بالرياض من أفكار الداعية السعودي سلمان العودة.

وأضاف الزهراني على حسابه في تويتر قائلا :" لا زالت فضائح علاقاتهم مع القذافي تلاحقهم ولا زالت تربية سلمان العودة فيروسًا نشطًا".

ووجه رسالة للمغردين السعوديين قائلا :" أيها المغرّد الصادق المدافع عن دينه ووطنه، المجاهد للخونة والمتحزّبة والمنحرفين: أيُّ بهجة تشعر بها وأنت ترى الطاعنين فيك قد تخندقوا في خندق واحد مع أعداء بلادنا الظاهرين، فانكشف بذلك زيف شعاراتهم وكذب ادعائهم للوطنيّة. ليس يضرّك أن تكتب باسم مستعار ومبادئك ثابتة ومنهجك واضح".

كما أعاد تدوينة للباحث السعودي حمد العتيق، والتي يهاجم فيه الإخوان : " لمن لايعرف تنظيم الإخوان الإرهابي واستراتيجيته المعهودة في المواقف، إنهم ينقسمون إلى فريقين فريق: مع وفريق: ضد، ولا يضعون البيض في سلة واحدة، ثم لا يلبثون بعد زوال الخطر أن يرجع البيض كله للمفرخة الأم، وهذه هي استراتيجية أسلافهم من المنافقين التي ذكرها الله في كتابه في سورة النساء " ?لَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ?للَّهِ قَالُو?اْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَ?فِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو?اْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ?لْمُؤْمِنِينَ فَ?للَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ?لْقِيَ?امَةِ وَلَن يَجْعَلَ ?للَّهُ لِلْكَ?فِرِينَ عَلَى ?لْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا".