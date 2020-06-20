  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:22 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان واحمد زكي و هيثم زكي

وصية أحمد زكي تعصف بأحلام محمد رمضان

أسرة "العندليب" تنتقد إعلان ملابس داخلية على أحد أغانيه

"قلت له مقدرش أعمل كدة" طلب العندليب الذي رفضه مفيد فوزي

خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة

خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة

طبيب سعاد حسني يفجر هذه المفاجأة

طبيب سعاد حسني يفجر هذه المفاجأة

تركي الحمد : جدي هرب من نجد لهذا السبب

تركي الحمد : جدي هرب من نجد لهذا السبب

عزمي مجاهد

عزمي مجاهد: دي حاجات جديدة متعرفوهاش

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: هذا ما أخبرني به والدي على فراش الموت عن حكام الإمارات

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة مفرحة عن فيروس كورونا

سامح شكري

تعرف على ما سيحدث لإثيوبيا بعد لجوء مصر لمجلس الأمن

رجم رجل حتى الموت بعد ما فعله مع زوجته

عرب وعالم

السيدة
السيدة

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فتاة تعتدي جنسيًا على رجل قبل أن تقتله (تفاصيل صادمة)

#

تعليق ناري من أسطورة منتخب مصر على الخوض في عرض زوجة شيكابالا

#

صور/ بعد قضاء ليلة مع رجل مجهول..مقتل بطلة مصارعة شهيرة

#

يقتل زوجته بعد رؤيتها مع والده

رجل

الموت

زوجته

كينيا

رجم

      
دفع رجل كيني حياته ثمنًا لوحشيته ضد زوجته، حيث تم رجمه حتى الموت بعد هجومه العنيف عليها بأداة تشبه "الساطور" أدت إلى إصابتها بعاهة مستديمة.

وكان بونيفاس كيفوكو (30 عامًا) في زيارة لزوجته، بيورتي موثوكي (24 عامًا) في منزل والديها في مقاطعة ببوني في كينيا، خلال الأسبوع الماضي، حيث تعيش برفقتهما لأنها تريد الانفصال عنه بعد زواج دام 3 سنوات.

ووفقًا لصحيفة" ديلي ميل" البريطانية، وافقت بيورتي على مقابلة زوجها خلال عشاء عائلي قبل أن يذهب والدها إلى منزل أحد الجيران حتى يسمح للثنائي بالتحدث لبعض الوقت، إلا أنه تفاجأ لاحقًا وهو في منزل جاره بسماع صرخات ابنته وسرعان ما هرع لمساعدتها، ولكن الباب كان مغلقًا من الداخل ولم يتمكن من الدخول، وتجمع حشد كبير من السكان في الخارج.

وفي نهاية المطاف، فتح الرجل الباب وحاول الفرار من المنزل بعدما أحدث إصابات خطيرة بزوجته، حيث أصابها بتمزقات في الرأس واليدين بالبلطة، ورغم محاولته الفرار، إلا أن الحشد الغاضب أمسكوا به وعاقبوه بالرجم حتى الموت.

ونُقلت الضحية إلى المستشفى، ولكن إصابتها كانت حادة للغاية، حيث اضطر الأطباء إلى بتر يديها، وقال طبيب يدعى أثمان لوغوغو:“عانت الضحية من جراح عميقة للغاية، ولم يكن يربط يديها سوى لحم رقيق من الجلد واضطررنا إلى بترهما“.

كما أوضح الطبيب أنه رغم إصابات ”بيورتي“ الخطيرة، إلا أن حالتها مستقرة حتى الآن وستحتاج إلى فحوصات أخرى.


وليس واضحًا حتى الآن ما إذا كانت السلطات ستحقق في واقعة الرجم، وسيكون لها تداعيات أخرى أم لا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» موعد ظهور برنامج مرتضى منصور
» السعودية.. شاب يقيم حفل زواجه على إنستجرام بسبب كورونا
» صور نادرة للملك سلمان وهو يمسك بأول كاميرا منذ 60 عاما
» رجم رجل حتى الموت بعد ما فعله مع زوجته
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» فايلر يغضب جماهير الأهلي بقرار جديد
» بالأسماء .. المقاولون يطلب من الأهلي 6 لاعبين مقابل "طاهر"
» إعلامي شهير ينفي خبر وفاته في حادث ثم يموت بعدها بنفس الطريقة
» الكشف عن هوية الشخص الذي نقل فيروس كورونا لـ رجاء الجداوي
» فنانة شهيرة: سمعت كلامكم وهونت من الكوررنا .. وآدي النتيجة
» متحدث "الصحة" يكشف حقيقة وقف عقار "الكلوروكين"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية