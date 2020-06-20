الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 20 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 16.18 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 16.11 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.21 جنيه ، و سجل في بنك القاهرة 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه.
كما سجل في البنك التجاري الدولي 16.13 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.23 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 16.12 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.22 جنيه.
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