» متحدث "الصحة" يكشف حقيقة وقف عقار "الكلوروكين"

20 يونيو 2020 - 12:00 ص

قال خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة ، إن الزيادة اليومية في إصابات فيروس كورونا ليست مؤشرا ولكن نعتمد على المعدلات الأسبوعية لإصابات كورونا .



وأكد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي أم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة dmc، أن معدل الزيادة الأسبوعية لإصابات كورونا لايزال فى المعدلات الآمنة، مشيرا إلى أن 95% من وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة.



وأشار إلى أن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا أثبت فاعليته وكفاءته بشكل كبير، موضحا أن ماتم تداوله عن توقف استخدام عقار الكلوروكين ضمن البروتوكول العلاجي غير صحيح.

