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مفيد فوزي يكشف

سر رفض عبد الحليم حافظ إعلان زواجه من سعاد حسني

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عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ

المصريون ـ متابعات

كشف الإعلامي مفيد فوزي عن أسباب رفض عبد الحليم حافظ إعلان زواجه من سعاد حسني وهو ما تسبب في حزن سعاد حسني، موضحا أن عبد الحليم كان يقول لها «فني أولى وأهم».
وأضاف" فوزي" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر ما كان يقتل سعاد حسني هو خصام عبد الحليم حافظ لها.
وأكد مفيد فوزي أن سعاد حسني اختبأت في منزله 8 أيام وكانت تعيش على الشوربة، واستحلفته بابنته ألا يخبر عبد الحليم حافظ بهذا، حتى غادرت المنزل إلى بيت صديقة لها.
وأشار إلى أن سعاد حسنى قالت عن عبد الحليم حافظ :«مستعدة أقعد تحت رجليه كممرضة عشان بحبه»، مشيرا إلى أن سعاد حسني كانت من أسرة ثرية.
وأردف، أن عبد الحليم كان ينظر ويقيم السيناريوهات التي تذهب لسعاد حسني وكانت تستمع لآرائه وتلبي ما يقوله، موضحا أن الخلاف بينهما كان سببه الغيرة.

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