محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول قبل القمة المرتقبة

19 يونيو 2020 - 08:26 م

عاد النجم المصرى محمد صلاح ا?لى تدريبات ليفربول، اليوم الجمعة، وذلك قبل مواجهة ايفرتون فى ديربى الميرسيسايد بعد غد الا?حد فى الجولة الـ 30 من الدورى الا?نجليزى الممتاز "البريميرليج"، وغاب الفرعون عن تدريبات الريدز فى اليومين الا?خير ما ا?ثار الشكوك حول مشاركته ا?مام ا?يفرتون، بالا?ضافة ا?لى الظهير الا?يسر الاسكتلندى ا?ندى روبرتسون.



وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قد ا?كد على جاهزية صلاح للمشاركة فى اللقاء الذى سيقام على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الدوري الا?نجليزي الممتاز "بريميرليج"، التى عادت بداية من ا?ول ا?مس الا?ربعاء، بعد توقف دام ا?كثر من 3 ا?شهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب ا?زمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

