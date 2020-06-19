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جريمة منتصف الليل.. طفل عمره 5 سنوات يقود الشرطة إلى قاتل والدته

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طفل عمره 5 سنوات يقود الشرطة إلى قاتل والدته
طفل عمره 5 سنوات يقود الشرطة إلى قاتل والدته

فتحي مجدي

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طفل عمره 5 سنوات يقود سيارة دفع رباعي

قاد طفل يبلغ من العمر خمس سنوات الشرطة إلى قاتل والدته، بعد عثرت الشرطة عليه وهو يتجول بمفرده بعد منتصف الليل.
وكانت الشرطة تلقت مكالمة بشأن طفل صغير خارج مجمع سكني في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد منتصف ليل الأربعاء، وعندما وصلت بعد دقائق قليلة، رأت الطفل في الخارج وقادها إلى المنزل، حيث يعيش مع الأم ميشيل بيرنز وصديقها جيفري دانيالز.

لكن كانت المفاجأة عندما دخلت الشرطة المنزل حيث عثرت على على السيدة بيرنز (36 عامًا)، ميتة، بعد تعرضها للطعن في الرقبة بسكين مطبخ.

وألقي لاخقًا القبض على صديقها دانييلز (36 عامًا) الذي لم يكن وقت دخول الشرطة في المنزل، عندما ظهر عند باب مبنى قريب لا يرتدي سراويل، وكان يحمل طفلين آخرين، عمرهما ستة أشهر و18 شهرًا.


وقال مايك موسيلا، المدعي العام في مقاطعة بيرجن في بيان إلى شبكة ( ABC News): "دخل الضباط شقة السيدة بيرنز لإجراء ووجدوها متوفاة. لقد طعنت في عنقها بسكين مطبخ".

وأبلغت إدارة شرطة دومونت، وحدة الجرائم الكبرى في مكتب المدعي العام في مقاطعة بيرجن ومكتب التحقيقات الجنائية في إدارة شرطة مقاطعة بيجغن.

وبحسب ما ورد من تفاصيل، أبلغت شقيقة بيرنز، التي تعيش في الجوار، السلطات أنها سمعت مشاجرة في وقت سابق من مساء اليوم الذي قتلت فيه شقيقتها، لكنها لم تتمكن من الوصول إليها عبر الهاتف.

ولم تكن نيكول تعتقد أن المشادة ستتحول إلى عنف. ويواجه دانيلز تهمة القتل وجرائم الأسلحة وتعريض رفاه الطفل للخطر.

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