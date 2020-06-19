150 ألف حالة.. أكبر رقم للإصابات بكورونا خلال يوم واحد

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المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس

فتحي مجدي

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الخميس سجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أن تم الإبلاغ عن أكثر من 150 ألف حالة إصابة، وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد حول العالم حتى الآن.
وأضاف جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أنه "تم الإبلاغ عن نصف هذه الحالات تقريبًا من الأمريكتين، كما تم الإبلاغ عن أعداد كبيرة من جنوب آسيا والشرق الأوسط".


وتابع: "العالم يمر بمرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس سئموا من وجودهم في المنزل. تتوق البلدان بشكل مفهوم إلى فتح مجتمعاتها واقتصاداتها. لكن الفيروس ينتشر بسرعة، ولا يزال مميتًا، ومعظم الناس لا يزالون عرضة للإصابة".


وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الذي تعرض لانتقادات شديدة اللهجة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة.


وارتفعت إلى أكثر من 8 ملايين ونصف المليون حالة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، الجمعة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.


في الوقت الذي بلغت فيه أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض، 454 ألفًا و889 حالة وفاة. 


وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر، حيث تقترب أعداد الإصابات من مليون و200 ألف شخص، بينما وصلت أعداد الوفيات 118 ألفًا و519 حالة وفاة.


وتأتي البرازيل في المركز الثاني عالميًا، مسجلة أكثر من 978 ألف إصابة بالمرض، فيما وصلت أعداد الوفيات فيها بسبب كورونا، الجمعة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز 47 ألفًا و748 حالة وفاة.

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