مصرع مذيع شهير في حادث تصادم بالقليوبية

لقي مذيع بقناة الحدث مصرعه إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة طوخ بسبب انفصال مقطورة من سيارة نقل أطاحت بسيارة المذيع واقتحمت معرض قطع غيار سيارات على الطريق ما أدى إلى وفاة المذيع قائد الملاكي متأثرا بإصابته وتهشم المعرض، وتم نقل الجثه إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعه وصرحت النيابة بدفن الجثه والتحفظ على السيارة النقل وقائدها.

تلقى العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي ووفاة مذيع وتهشم معرض قطع سيارات نقل على الطريق.

وتبين أنه أثناء سير السيارة ق ف ب 5346 نقل بمقطورة تابعه لأحدى الشركات قيادة (مؤمن .غ .ع) سائق والسيارة 29968ملاكي منوفية قيادة (محمد.ع .ا) إعلامي وشهرته «محمد السرسي» بقناة الحدث، ومستشار محافظ المنوفية الأسبق، مقيم بشبين الكوم منوفية توفى أثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقه بالجسم بالطريق الزراعي اتجاه بنها انفصلت المقطورة واصطدمت بالسيارة الثانية مما ادى لانقلابها واصابه قائدها ووفاته وبسؤال قائد السيارة الاولى ايد ما جاء بالفحص.

كما تسبب الحادث في تهشم معرض قطع غيار سيارات نقل وتم التحفظ على المقطورة والسيارة النقل وقائدها ونقل جثة المتوفى لمستشفى طوخ وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة والتحفظ النقل وقائدها وانتداب مهندس فني لفحص السيارة المتسببة في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة والتحفظ على السيارة النقل وقائدها، وانتداب مهندس فني لفحص السيارة المتسببه في الحادث.