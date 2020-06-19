الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند

19 يونيو 2020 - 01:11 م

تسببت صورة تم تداولها في تأجيج الغضب مجددا، بين مواطني الهند، والتي أظهرت صورا لسلاح وصف بالوحشي استخدمته الصين في مقتل وتشويه جنود بالهند.

وكانت صور قد نشرت على تويتر أمس الخميس لأسلحة بيضاء التي استخدمت في الاشتباكات التي وقعت منتصف الأسبوع الجاري بين قوات هندية وصينية في منطقة الهيملايا المتنازع عليها بين البلدين.

يأتي هذا عقب وقوع اشتباك عنيف قبل يومين، بالأيدي والحجارة والقضبان الحديدية بين جنود الدولتين الآسيويتين في سهل يقع على ارتفاع يزيد عن أربعة آلاف متر من منطقة لادخ (شمال الهند) وأودى بحياة 20 جنديا هنديا كحصيلة أولية.

وأظهرت الصور التي أثارت غضبا واسعا في الهند قضيبا حديديا مرصعا بالمسامير، يعتقد أنه استخدم في ضرب الجنود الهنود.

وأفاد رواد موقع تويتر أن هذا النوع من القضبان استخدم من قبل الصينيين لضرب الجنود الهنود حتى الموت.

بينما أفاد آخرون أن الصينيين عمدوا بعد قتل الجنود إلى تشويه جثثهم بذات النوع من القضبان، التي تم تداولها.