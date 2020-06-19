» برقم خيالى ..لاعب جديد على أعتاب الأهلى

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توصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي لضم طاهر محمد طاهر الجناح الأيمن للفريق المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وجرى اتفاق بين الطرفين يقضي بضم اللاعب للأهلي على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة، ويقوم حاليًا أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بإنهاء البنود الخاصة بالتعاقد مع محمد عادل المشرف العام علي الكرة بالمقاولون.

وشملت الصفقة حصول المقاولون علي لاعبين بجانب مبلغ مالي يصل إلى 20مليون جنيه.


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