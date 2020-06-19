» حشود للمصلين بالجامع الكبير بالرياض

19 يونيو 2020 - 12:57 م

انتشرت صورة نادرة تكشف حشود المصلين أمام الجامع الكبير في العاصمة السعودية الرياض قبل 90 عاما.

وبحسب ما تم تداوله كشفت صورة تاريخية نادرة عن لقطة عظيمة لجموع المصلين بعد تأدية صلاة الجمعة في الجامع الكبير بالرياض سنة 1351هـ الموافقة لسنة 1931 م .

وتظهر الصورة الحشود الكبيرة في ساحة قصر الحكم والذين أتوا من كل النواحي للصلاة بالجامع الكبير .

وجددت الصورة شجون المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ، متوجهين إلى الله بالدعاء برفع الوباء والبلاء وعودة المصلين لجميع المساجد.



