في جولة الذهاب بالدوري الجزائري.. 39 حادثة شغب

19 يونيو 2020 - 12:53 م

أعلن وزير داخلية الجزائر ، كمال بلجود ، عن توقيف 44 شخصا في 39 حادثة شغب خلال جولة الذهاب من الموسم الكروي 2019/ 2020 المتوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس " كورونا" .

وأشار ،بلجود، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة إلي أن هناك 56 قاصر من بين الأشخاص الذي جري اعتقالهم و أن 94 شخصا تم تقديمهم للعدالة و 17 منهم أودعوا الحبس الاحتياطي .

ولفت بلجود ، إلي أن الأضرار التي لحقت بالملاعب جراء هذه الأحداث داعيا كل الفاعلين لتعزيز سلوك التشجيع الرياض الحسنة ، مرجعا أسباب الشغب في الملاعب إلي عوامل متعلقة أساسا بتنظيم المنافسات الرياضية وسوء برمجة المباريات.