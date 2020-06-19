مشاري راشد يفاجيء الغنوشي بهذا الأمر

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راشد الغنوشي

زيارة الكويت

مشارى راشد

الفاروق عمر

أعاد المنشد والمقريء الكويتي مشاري راشد تدوينة له كان قد كتبها قبل عامين عن زعيم حركة النهضة التونسية ر اشد الغنوشي.

وجاء نص التدوينة التي أعادها مشاري راشد عن الغنوشي:" كبير إخونجية تونس راشد الغنوشي يسيء الأدب مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويتوقع منه الاستبداد.. فلا تستغربوا من سبابهم لمن هو دونه مثلي ممن يخالفهم بالرأي إنهم هم المستبدون والله .. اسمعوا وترضّوا عليه".
كما أرفق مشاري راشد مقطع فيديو للغنوشي يتحدث فيه عن الفاروق عمر في استضافة له على الهواء مباشرة.

يأتي هذا عقب دعوة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لنظيره التونسي ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، لزيارة الكويت.

 وانتقد كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم كتاب وإعلاميون ووزراء سابقون زيارة الغنوشي للبلاد، تحت هاشتاغات مثل #الغنوشي_لا_هلا_ولا_مرحبا  و #الغنوشي_غير_مرحب_بالكويت و #لا_هلا_بالغنوشي.

وطالبوا البرلمان بتوضيح الدعوة لزيارة الغنوشي، خاصة بعدما استذكروا موقفه المؤيد للغزو العراقي للكويت عام 1990.

يذكر أن البرلمان التونسي كان قد كشف يوم الاثنين الماض أن الغنوشي استقبل علي أحمد الظفيري سفير دولة الكويت بتونس في قصر باردو (مقر البرلمان) الذي سلمه رسالة من مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي تتضمن دعوة رسميّة لزيارة دولة الكويت على رأس وفد برلماني.


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