هذا الشخص يريد إحداث وقيعة بين الأزهر والسلطة

19 يونيو 2020 - 12:16 م

استنكر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، هجوم المفكر طارق حجي علي الأزهر الشريف. وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، :"هجوم حجي على الأزهر الشريف، وقوله إن المشكلة في الأزهر هي "النمط الفكري"، يوضح أنه لا يفهم معنى هذا المصطلح.







وتوجه عطية لحجي بسؤال قال فيه :"هل ترى أن لدينا خللا في البناء الفكري ونحن نبني كل فكر في كل زمان ومكان؟!".







وتابع:" حجي يريد إحداث فجوة ووقيعة بين الأزهر والسلطة، معقبا:" هذا الكلام قد يقال في زمن الاحتلال، ولا يصح أن يقال في زمننا لمجرد تفسير مغرض لحديث الرئيس الذي وجهه لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشيء من التبسط والدعابة".





وأردف: الأزهر موجود في كل مكان، ودوره بارز وواضح للجميع، معقبا :"سيبقى الأزهر المعمور كعبة العلم، اتقوا الله في أزهركم، واعترفوا بفضله".

