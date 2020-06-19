هذا الشخص يريد إحداث وقيعة بين الأزهر والسلطة

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الأزهر

طارق حجى

مبروك عطية

أون

استنكر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، هجوم المفكر طارق حجي علي الأزهر الشريف. وقال الدكتور مبروك عطية، في فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، :"هجوم حجي على الأزهر الشريف، وقوله إن المشكلة في الأزهر هي "النمط الفكري"، يوضح أنه لا يفهم معنى هذا المصطلح. 

وتوجه عطية لحجي بسؤال قال فيه :"هل ترى أن لدينا خللا في البناء الفكري ونحن نبني كل فكر في كل زمان ومكان؟!".

وتابع:" حجي يريد إحداث فجوة ووقيعة بين الأزهر والسلطة، معقبا:" هذا الكلام قد يقال في زمن الاحتلال، ولا يصح أن يقال في زمننا لمجرد تفسير مغرض لحديث الرئيس الذي وجهه لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشيء من التبسط والدعابة".

وأردف: الأزهر موجود في كل مكان، ودوره بارز وواضح للجميع، معقبا :"سيبقى الأزهر المعمور كعبة العلم، اتقوا الله في أزهركم، واعترفوا بفضله".

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