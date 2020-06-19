بسمة وهبة: اللي حصل ده مهزلة

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بسمة وهبة

أون إي

سارة حجازي

انتقدت الإعلامية بسمة وهبة ، حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول هل يجوز الترحم علي سارة حجازي أم لا . 

وقالت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، :"سارة حجازي ماتت من هنا والدنيا ولعت من هنا، اكتشفنا إن زي ما فيه عقول داعشية متطرفة فيه قلوب داعشية متطرفة ،الناس إنقسموا ونازلين شتيمة في بعضهم وماشين بيوزعوا الجنة و النار علي بعض ، ديه مهزلة ".

وتابعت:" حدث انقسام بين الشعب المصري حول هذه القضية ، مشيرا إلي ان هذا الأمر هو ما يريده أعداء مصر حيث يريدون إحداث وقيعة بين الشعب لآنهم يدركون ان قوتنا في التماسك، معقبة:" المجتمع المصري هو يعرف عنه الرحمة و السماحة طوال الوقت".

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