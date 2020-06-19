محافظ البحر الأحمر: إحنا مدينة لها زبونها

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أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن عدد المنشأت السياحية التي حصلت على تصريح حتى الآن يصل إلى 70 منشأة، وهناك 10 منشآت سياحية تتقدم يوميا لطلب التصريح، معقبا: "اللجنة مش ملاحقة". 

وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" الغردقة مدينة لها "زبونها"، مضيفا: "الناس عايزة تيجي، وبيسألوا يقدروا يجوا إمتى".

وأعلن محافظ البحر الأحمر، أنه يجهز شاطىء عام بالغردقة وطوله كيلو، وسيعمل على تطبيق نفس القواعد الوقائية في الشاطىء.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

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