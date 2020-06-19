» العناني : وزراء السياحة بالخارج يسألوني عن هذا الشيء

19 يونيو 2020 - 09:39 ص





أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية في الفنادق، وأنه سيكون هناك لجان دورية للتفتيش على الفنادق معقبا: "الفندق اللي هيخالف هيتقفل و هيتحاسب حساب شديد".







وأضاف "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :"المخالف يؤذي السياحة المصرية، مؤكدا أنه عندما يتواصل مع وزراء السياحة على مستوى العالم لا يسألون عن الشاطىء وإنما يسألون على توافر الطبيب والمستشفى وحجم إمكانياتها .







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

