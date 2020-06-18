«الصحة العالمية» تطالب أوروبا بالاستعداد لموجة ثانية من كورونا

18 يونيو 2020 - 05:00 م

طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول الأوروبية بالاستعداد لموجة ثانية من فيروس كورونا في الخريف المقبل، في ظل الارتفاع الحاد في أعداد إلإصابات بـ (كوفيد – 19) في العديد من دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى.





وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، الدكتور هانز هنري بي كلوج، إنه "يجب أن ترفع أجراس الإنذار" في أوروبا.





وأضاف أن عددًا من دول المنطقة تشهد زيادة في حالات الإصابة. وتشمل الدول التي تشهد ارتفاعًا في أعداد الإصابات مقدونيا الشمالية وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان وإسرائيل.





وتابع: "في الشهر الماضي، ازداد عدد الدول الأوروبية التي أظهرت زيادات كبيرة في معدل التراكمي بأكثر من ثلاثة أضعاف، من ستة إلى 21 دولة".





وأضاف أن الفيروس "لا يزال في مرحلة نشطة في العديد من البلدان"، مشيرًا إلى أن "الخطر لا يزال مرتفعًا في جميع دولنا الأعضاء".





وحذرت منظمة الصحة العالمية من التباطؤ في انخفاض عدد الحالات اليومية في أوروبا.





وقال الدكتور كلوج في بيانه: "بعد عدة أسابيع من انخفاض الحالات في بعض البلدان، استقر عدد الحالات الجديدة الآن عند حوالي 17 ألفًا إلى 20 ألف حالة في اليوم في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية في المتوسط".



