تفاصيل ما دار بين رئيس الزمالك ووزير الرياضة

18 يونيو 2020 - 02:43 م

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تفاصيل جلسته مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

وقال "منصور" خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "جمعتني جلسة بأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وأكدت أن ما حدث هو أمر خاطئ بالتأكيد، كيف يتخذ القرار قبل العودة أو الحديث مع الأندية وهي من تنفذه".

وأضاف: "نحن لا نمانع عودة النشاط، الدولة تريد عودة 3 أمور وهي الأوقاف والسياحة والرياضة، لذا يجب أن نعيد فتح المساجد أولا ثم الملاعب بعدها".

وأكمل: "أجمعنا نحن الـ14 ناديا المعارض لقرار عودة مباريات الدوري، رأينا بأسباب في مذكرة، وسيتم ارسالها غدا لوزارة الشباب بحسب ما تم الاتفاق عليه وسيتم عرض المذكرة على مجلس الوزراء وبعدها يتم الرد النهائي".

وأتم: "هناك مذكرة من الأندية التي ترفض استكمال الدوري وسيتم التوقيع عليها ومستعد كنادي زمالك التوقيع بأن يتم الغاء الموسم الحالي ونستعد للموسم الجديد وأن يتم منح الأهلي لقب الدوري الممتاز، موقف النادي الأهلي واضح وهذا حقه وكذلك المقاولون لديهم موقف محترم".