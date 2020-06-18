"عطية" : عايزين نتلكك بأي سبب يدخلنا الجنة

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مبروك عطية عن دخول الجنة والنار: الرسول حسم الأمر

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مبروك عطية

سارة حجازي



استنكر الداعية الإسلامي مبروك عطية، حالة الجدل المثارة حاليا علي مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي.

وقال "عطية"، من خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "الإيمان والكفر محلهما القلب ولا يعلمهما إلا الله فقط".

وتابع: "من المفترض علينا كمسلمين أن نتلكك لأي سبب في يرحمنا به الله و يدخلنا الجنة، لذلك يجب علينا أن نتوسم ونرجو الرحمة من الله للجميع".

واستشهد "عطية"، بواقعة حدثت أن أحد الصحابة طلب من الرسول عليه السلام عدم صلاة الجنازة على أحد الأشخاص ووصفه بـ"الفاجر"، ولكن الرسول شهد له بالجنة.

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