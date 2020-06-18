تامر أمين: "الشعراوي" حالة خاصة

18 يونيو 2020 - 09:47 ص

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن الذكرى الـ22 على وفاة إمام الدعاة محمد متولي الشعراوي، قائلا: "الإمام الشعراوي حالة خاصة".







وأضاف "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، أن الشيخ الشعراوي قيمة دينية وعلمية مختلفة عن الكثيرين، نحن أمام حالة خاصة ".







وتابع: "الشيخ الشعراوي كان متبني لفكرة الدعوة الإسلامية الوسطية المحببة المرغبة وليست المرهبة، معقبا: " كل ما تحل هذه الذكري بحبه بزيادة وبدعيله ربنا يجعله كل العلم اللي نفعنا بيه في ميزان حسناته ".

