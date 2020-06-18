وزيرة الهجرة: عودة العالقين بالخارج ليست سهلة

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نبيلة مكرم: هناك حرب شرسة لزعزعة ثقة المصريين بدولتهم

الحياة

الهجرة

نبيلة مكرم

العالقين بالخارج



أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، عودة 57 ألف مصري إلى أرض الوطن خلال الفترة السابقة، معقبة: "الدولة المصرية تقوم بوضع المواطن المصري على قائمة أولوياتها دون النظر إلي الخسائر المادية التي تتحملها الدولة".

وأضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي فضائية "الحياة" قائلا: "مصر حاليا تستقبل جميع المصريين الراغبين في العودة من جميع دول العالم ومنها أستراليا والولايات المتحدة الامريكية والدول الأوربية والدول العربية".

وتابعت:"عودة المصريين ليست أمرا سهلا وهذا الموضوع به الكثير من التفاصيل الخاصة بالإضافة إلى تصاريح للمرور والهبوط ،معقبة :"علي المصريين المقيمين في الخارج مساعدة المصريين العالقين".

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