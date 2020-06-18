» فنانة تعلن تدهور صحتها بعد إصابتها بـ كورونا: ضيق التنفس زاد ادعولي

خلود عادل
أعلنت الفنانة منى إش إش تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت "منى" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : قدر الله وماشاء الله فعل ??
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا?? مهما أخدنا حذرنا.
وأضافا: للأسف الكرونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدي الأزمة دي علي خير إن شاء الله.????
وأضافت: ويارب إشفى كل مريض يتألم.?? دعواتكم حبايبى وإطمنوا عليا إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة ??????????
#منى_إش_إش ??????بحبكم ????
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