داعية كويتي شهير يسخر من "مرسي" في ذكرى وفاته

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هجوم

سخرية

وفاة

محمد مرسي

مشاري العفاسي

تزامنًا مع الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، وتصدر اسمه الترند عبر موقع "تويتر"، دخل الداعية والمنشد الكويتي الشهير مشاري بن راشد العفاسي، على الخط مذكرًا بتصريحات قالها "مرسي" من قبل، ساخرًا منه.

 وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نشر "العفاسي"، فيديو لـ"مرسي" يتحدث فيه عن قيام ثورة والمشاركة فيها، وعلق بالقول :"  محمد مرسي رحمه الله : لسنا دعاة ثورة..  وإن قامت الثورة فلن تبقي على شيء يفرح بها الصهاينة، ساخرا :" لا تظلموا الجامية".

وأثارت تغريدة "العفاسي" غضب النشطاء الإخوان على "تويتر" وخاصة في الكويت، حيث وجهوا له هجومًا عنيفًا، خاصة أنه معروف عنه تصريحاته المناهضة لجماعة الإخوان.

وكان "العفاسي" كتب تغريدة جعلها مثبتة على صفحته، تحتوي على صورة مؤسس جماعة افخوان حسن البنا، قال فيها :" مؤسف أن يدافع إنسان سوي عن تهوين الشذوذ وإشاعته كمسألة إجتماعية إنسانية بعيداً عن الحياء وعن النصوص الشرعية التي وصفتهم بالظلم "وما هي من الظالمين ببعيد" .

وتابع :" وبما أن هذا المدافع ظلمنا وذهب إلى التشكيك بالإيمان والذمم في تغريداته ثم قفز إلى موضوع اليهود فلينظر في موقف جماعته منهم"

وكان "العفاسي" قال في تدوينات سابقة :" نقد الإخوان وحرية الرأي : كلام في السياسة وحرام على القراء عند الإخوان ومطاياهم .. وكلام الإخوان في السياسة 90 سنة عندهم : سنة مؤكدة وبعضهم يراه واجباً ".

كما قال :" "تقية الإخوان وما يقرره محمود الصباغ: أنه يجوز والإيهام بالقول، فعندهم أصل وشعار لكذب الجماعة على المجتمع الجاهلي.. وقد استعملها حسن البنا حين أظهر الوجه البريء فقال متباكياً ومبرراً عن قتلة رئيس الوزراء المصري محمود النقراشي : ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين فكذب وكفّر في نفس الوقت ".


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