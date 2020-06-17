سياسي نمساوي متطرف: القرآن أخطر من كورونا علينا

17 يونيو 2020 - 08:03 م









شن زعيم "حزب الحرية النمساوي"، اليميني المتطرف روبرت هوفر، هجومًا لاذعًا على الإسلام في سياق انتقاداته لسياسات الحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وخلال مؤتمر في إحدى أحياء فيينا، لتدعيم مرشح الحزب فى الانتخابات البلدية، سخر هوفر من الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، لعدم تجاوبه مع القيود التي فرضتها الحكومة على عمل المطاعم في ظل جائحة كورونا.









وجاء ذلك بعدما ضبطت الشرطة، رئيس البلاد في أواخر الشهر الماتضي وهو يجلس مع زوجته في شرفة أمام أحد المطاعم الإيطالية في العاصمة فيينا بعد منتصف الليل، أي بعد انتهاء الموعد المحدد لعمل المطاعم.









وأعرب هوفر عن عدم فهمه لسياسة الحكومة ومعالجتها لموضوع كورونا، متسائلا:ً "كيف تسمح للركاب فى المواصلات بأن يتزاحموا ولا يسمح لجمهور الكرة أن يشاهدوا المباريات فى الاستاد؟".









وبينما كان يهاجم سياسة الحكومة، انتقل زعيم "حزب الحرية النمساوي" للهجوم على الإسلام، قائلاً: "عندنا ما هو أخطر من كورونا القرآن"، وهو ما قوبل بتصفيق حار بين الحضور.









يذكر أن هوفر نافس في انتخابات الرئاسة النمساوية السابقة. وخسر بعد ثلاث جولات إعادة فى سابقة تعد هي الأولى في البلاد.







