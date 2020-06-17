  • الأربعاء 17 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

قراران جديدان للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى

بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن عن دواء كورونا بالأسواق

بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن عن دواء كورونا بالأسواق

وثيقة تكشف هذه المفاجأة.. نشرها الأخ غير الشقيق لأوباما

وثيقة تكشف هذه المفاجأة.. نشرها الأخ غير الشقيق لأوباما

العمل من المنزل

النساء يكذبن على رؤسائهن أكثر من الرجال عند العمل من المنزل

سامى الشيشيني

مرتضى منصور يكشف سبب استقالة "الشيشينى" من منصبه

دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن فيروس كورونا

دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن فيروس كورونا

الشيخ محمد متولي الشعراوي

«حمار سعد زغلول وصورة عبدالناصر».. مواقف لا تنسى لإمام الدعاة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على مسئولى إنبى

برلماني عن فيديو الرقص بالحصان: شاركت فرحة الأهالي في دقيقة

برلماني عن فيديو الرقص بالحصان: شاركت فرحة الأهالي في دقيقة

كتاب لا يريد ترامب أن يقرأه الأمريكيون

كتاب لا يريد ترامب أن يقرأه الأمريكيون..تعرف على التفاصيل

بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن عن دواء كورونا بالأسواق

صحة وتغذية

بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن عن دواء كورونا بالأسواق
بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن عن دواء كورونا بالأسواق
Advertisements

عبد القادر وحيد- وكالات

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تعلن عن الطريق الصحيح لارتداء الكمامة بطريقة آمنة

#

الصحة تعلن عن شروط العزل المنزلي لمصابي " كورونا"

#

بـ 1000 جنيه.. الصحة تعلن عن أماكن جديدة لفحص كورونا

#

الصحة العالمية تعلن عن كيفية التعامل مع ملابس مصاب "كورونا"

الصحة العالمية

كورونا

بالاسواق.

علاج جديد

ثمّنت منظمة الصحة العالمية نتائج التجارب السريرية الأولية الناجحة في المملكة المتحدة، والتي أظهرت أن عقار الديكساميثازون كورتيكو ستيرويد يمكنه إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون بشكل خطير فيروس كورونا المستجد.

ووفق النتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية فإن العقار قادر على تخفيض نسبة الوفيات بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث ، وخفض الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون فقط للأكسجين بنسبة الخمس.

يأتي هذا بعدما لوحظت فائدة العقار فقط في المرضى الذين يعانون من النوع الخطير من كوفيد 19 ، ولم تلاحظ في المرضى الذين من مرض أقل درجة .

وأكد تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية أن هذا هو العلاج الأول الذي نجح في تخفيض معدل الوفيات لدى مرضى كوفيد 19 الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف أن عقار الديكساميثازون هو الستيرويد الذي تم استخدامه منذ الستينات لعلاج الالتهابات بما في ذلك في بعض أنواع السرطان.

وقد تم إدراجه في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام 1977 في تركيبات متعددة ، وهو حاليا خارج براءة الملكية الفكرية ومتاح بأسعار معقولة في معظم البلدان .

من جانبهم تبادل الباحثون النتائج الأولية الناجحة مع المنظمة وستقوم بتحليل البيانات كاملة خلال الأيام المقبلة .

كما سيتم تحديث الإرشادات السريرية لتوضيح متى وكيف يمكن استخدام الدواء في حالات كوفيد 19 .

وقد جاء الخبر السار نتيجة اجتماع العلماء في جنيف الذي عقد في منتصف فبراير الماضي لتسريع البحوث للتوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس القاتل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

قنوات اليوتيوب

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الخطيب" يتفقد "التتش" قبل عودة التدريبات
» تحت حماية الشرطة.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
» مراسل يتقمص دور عريس.. ماذا يحدث بقاعات الأفراح في السعودية
» 5 ملايين ريال.. رجل أعمال سعودي يقدم مهرا لعارضة أزياء خليجية
» بدء اجتماع الحكومة لمتابعة عدد من الملفات
» «الجبلاية» تهدد الأندية بتطبيق اللائحة
» مروع.. ثعبان ينهي حياة شاب بطريقة قاتلة
» بسبب "كورونا".. الصين تلغي 1225 رحلة جوية
» إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية تكساس
» إجراءات جديدة لـ"الجزائر" عن فتح المساجد بسبب "كورونا"
» البرلمان يصوت اليوم على قوانين الانتخابات.. و2.2 تريليون موازنة 2021

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية