بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن عن دواء كورونا بالأسواق

17 يونيو 2020 - 01:24 م

ثمّنت منظمة الصحة العالمية نتائج التجارب السريرية الأولية الناجحة في المملكة المتحدة، والتي أظهرت أن عقار الديكساميثازون كورتيكو ستيرويد يمكنه إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون بشكل خطير فيروس كورونا المستجد.

ووفق النتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية فإن العقار قادر على تخفيض نسبة الوفيات بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث ، وخفض الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون فقط للأكسجين بنسبة الخمس.

يأتي هذا بعدما لوحظت فائدة العقار فقط في المرضى الذين يعانون من النوع الخطير من كوفيد 19 ، ولم تلاحظ في المرضى الذين من مرض أقل درجة .

وأكد تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية أن هذا هو العلاج الأول الذي نجح في تخفيض معدل الوفيات لدى مرضى كوفيد 19 الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف أن عقار الديكساميثازون هو الستيرويد الذي تم استخدامه منذ الستينات لعلاج الالتهابات بما في ذلك في بعض أنواع السرطان.

وقد تم إدراجه في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام 1977 في تركيبات متعددة ، وهو حاليا خارج براءة الملكية الفكرية ومتاح بأسعار معقولة في معظم البلدان .

من جانبهم تبادل الباحثون النتائج الأولية الناجحة مع المنظمة وستقوم بتحليل البيانات كاملة خلال الأيام المقبلة .

كما سيتم تحديث الإرشادات السريرية لتوضيح متى وكيف يمكن استخدام الدواء في حالات كوفيد 19 .

وقد جاء الخبر السار نتيجة اجتماع العلماء في جنيف الذي عقد في منتصف فبراير الماضي لتسريع البحوث للتوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس القاتل.