هذه العلامة تعني نقص فيتامين B 12 ويسبب فقر الدم الخبيث

17 يونيو 2020 - 12:44 م

يسبب نقص الفيتامينات في الجسم العديد من الأضرار والأمراض الخطيرة ، وكل فيتامين يمتاز بفوائد هامة وأضرار من نقصه .

ويتناول التقرير اليوم فيتامين "B 12" و الأضرار التي يتعرض لها الجسم بسبب نقصه، ومن أهمها تلف الأعصاب وفقر الدم الخبيث.

ومن أهم العلامات التي تدل علي نقصه في الجسم ظهور قروح حول منطقة الفم والشعور بالألم في اللسان .

ومن أهم الأغذية التي يتوفر فيها الفيتامين اللحوم والألبان ومنتجات الصويا والبيض والأسماك .