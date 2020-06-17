» بدء اجتماع الحكومة لمتابعة عدد من الملفات

17 يونيو 2020 - 12:21 م

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على عدد (12) مشروعاً لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.