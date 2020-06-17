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الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

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رجاء الجداوي
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المصريون ـ متابعات

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الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

كشف الدكتور محمد خالد الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي ، أنها لازالت في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن هناك ثبات في الحالة الصحية لها، وتعافيها بشكل بسيط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن نتيجة مسحة فيروس كورونا المستجد سواء إيجابي أو سلبي في مريض حرج لا تحدث فارقًا، منوهًا أن الخطورة تكمن في أن المريض مازال في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي.
وأكد انها تخضع لجميع العلاج المتفق عليه من وزارة الصحة ولا يوجد تفرقة بينها وبين أي مريض.

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