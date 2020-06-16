بيان من التأمين الصحي بشأن "منع الإجازات المرضية"

أصدر رئيس هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة، الدكتور محمد ضاحي، قرارًا بعدم منع الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الطبي والمدرسين المكلفين بأعمال لجان الثانوية العامة، إلا من خلال اللجنة الطبية العامة.

وشدد القرار على أن الإجازة لا تسري للطاقم الطبي إلا بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي.

وأعدت هيئة التأمين الصحي، خطة التأمين الطبي لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري، وتستهدف توفير الرعاية الصحية والوقائية للطلاب أثناء انعقاد اللجان.

وبحسب خطة التأمين التي حصل عليها مصراوي، تم مخاطبة جميع الفروع على مستوى هيئة التأمين الصحي بشأن استعداد اللجان لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة عن طريق التواصل مع مديريات التربية والتعليم لموافاتهم بلجان سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد اللجان 2091، ومن المقرر أن يتابعها 586 طبيبًا و1517 من التمريض.

ولفتت الخطة إلى توفير أدوية الطوارئ، وأدوية مكافحة العدوى الخاصة بالإشراف الطبي، والتأكد من صلاحية أجهزة الضغط والسماعات، مع إرسال بيان يومي بالحالات الطارئة والحالات التي تم إحالتها إلى المستشفيات والإجراءات المتبعة والإبلاغ الفوري للأحداث غير المتوقعة في حينه.

وشملت الإجراءات الوقائية التي شملتها الخطة: التواجد قبل بدء دخول الطلاب للتأكد من تطهير وتعقيم اللجان، والتأكد من التباعد الاجتماعي في اللجان وأن تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن 2 متر، وأن تكون اللجان جيدة التهوية، مع التأكد من ارتداء الواقيات الشخصية، وقياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة.