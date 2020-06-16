بشرى سارة.. بريطانيا تتوصل لعلاج لمرضى كورونا

16 يونيو 2020 - 05:06 م

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ فورًا وصف منشّط "ديكساميثازون" لمرضى كوفيد-19، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.





وقال هانكوك إن بريطانيا بدأت بتخزين العقار المتاح بشكل واسع منذ ظهرت أولى المؤشرات الى فاعليته قبل ثلاثة أشهر.





وأضاف: "نظرًا إلى أننا لاحظنا أولى المؤشرات الى إمكانات ديكساميثازون، نخزنّه منذ مارس".





وتابع: "بات لدينا الآن 200 ألف جرعة جاهزة للاستخدام ونعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد-19 ديكساميثازون اعتبارًا من بعد ظهر اليوم".



