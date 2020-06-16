» القباج: أصحاب المعاشات " اهتمام الرئيس الأول"

16 يونيو 2020 - 02:48 م

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة، لافتة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لأصحاب المعاشات.

وأضافت في المؤتمر الصحفي أن اهتمام الرئيس كان هو السبب الرئيسي وراء صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

وأشارت إلي أن وزارة التضامن تعمل علي أن تشمل الرعاية والحماية الاجتماعية فئات المجتمع كله، ولافتة إلي أنه تم ضم 10 قطاعات جديدة إلي منظومة التأمينات والمعاشات مثل الصيادين.