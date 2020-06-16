نسرين طافش تثير ضجة على مواقع التواصل بصور جديدة

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انستجرام

اليوجا

نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة من الصور الجديدة لها من الحجر المنزلي .

وتظهر نسرين خلال الصور وهي تستعرض رشاقتها أثناء ممارستها لرياضة "اليوجا" وعلقت علي الصورة قائلة: "لا يتعلق الأمر بأن تكون جيدا في شيء ما.. ولكن يتعلق بأن تكون جيدا مع نفسك.. اليوجا وقتي".

ولاقت الصورة استحسانا من المتابعين وعلق البعض قائلا : "صورة جريئة وحلوة يا نجمة" .


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