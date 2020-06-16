الإفتاء: يجوز للأطباء الصلاة بدون وضوء ولا تيمم

16 يونيو 2020 - 12:46 م

أجازت دار الإفتاء المصرية للأطباء الصلاة بالتيمم بدلا من الوضوء، وكذلك الجمع بين الصلاتين، من باب التخفيف على الأطباء الذين يواجهون صعوبات أثناء معالجة مصابي كورونا.

وقالت دار الإفتاء إن الطبيب الذي يقضي وقتا طويلا في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد ويرتدي الملابس الطبية الواقية لحمايته من الإصابة بالمرض؛ لا يسقط عنه شرط الوضوء لصحة الصلاة، فإذا دَخَل وقت الصلاة وأراد أداءها؛ فالأصل أنَّه لا تصح منه الصلاة بغير وضوءٍ؛ لإجماع الفقهاء على اشتراط الطهارة للصلاة.

وأضافت أنه إذا تعذّر على الطبيبِ المعالج خَلْع الملابس الوقائية التي يرتديها للوضوءِ للصلاة فإنه يتيمم، فإن تَعذَّر التيمم عليه أيضًا؛ فحكمه في ذلك حكم فاقد الطهورين، فعليه الصلاة على حاله بلا وضوءٍ ولا تَيَممٍ مراعاةً لحُرْمة الوقت، ولا يجب عليه إعادة ما صلَّاه.

وعن إقامة الصلوات قالت الدار في أحدث فتاواها أن الطبيبَ المعالجَ لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعذَّر عليه أثناء عمله أداء الصلاة في وقت كل صلاةٍ فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين ولا حَرَج عليه.

وأشارت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر.