أشرف السعد: قررت العودة فورا لمصر.. بدل دفني في تلاجة

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كورونا

أشرف السعد

إلى مصر

قال رجل الأعمال المصري المقيم في لندن أشرف السعد إنه قرر العودة فور إلى مصر، بسبب ما رآه هناك في التعامل مع وفيات كورونا.

وأضاف السعد على حسابه في تويتر : " من حوالي شهرين جارتنا ماتت بالكورونا وجه البوليس والإسعاف وخرجوا جثتها من البيت واليوم أرسلوا لنا رسالة أن الجنازة اليوم وسيحضرون الجثمان إلى منزلها للوداع".

وتساءل السعد: بصراحة أنا مندهش أن يبقى الجثمان حتى الآن بلا دفن وقررت فورا العودة فى أقرب طائرة الى مصر بدل ما يقعدوني شهرين فى تلاجة".

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل اليوم الثلاثاء إلى 298 ألفا و315 حالة.

بينما وصل عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس إلى 41821 حالة، وتعافى 1284 شخصا من المصابين حتى الآن، ومر نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس، وذلك وفق وسائل إعلام بريطانية.


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