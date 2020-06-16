9 مليارات جنيه أرباح البورصة في بداية تعاملات اليوم

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متابعات- أمينة عبد العال

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أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام تعاملات الخميس

سجلت مؤشرات البورصة حالة من الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 يونيو بصورة جماعية ووصلت إلى مستوى 580.743 مليار جنيه.

 وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 وهو المؤشر الذي يقيس أداء نشاط 30 شركة بنسبة 2.6 % ليصل إلى مستوى 10952 نقطة ، حسبما نشرت "الوفد".

كما سعد مؤشر إيجي إكس الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة و المتوسطة بنسبة 1.8 % وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 1.7% .


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