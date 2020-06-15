  • الإثنين 15 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمر كمال

القبض على عمر كمال و3 مطربين آخرين

وزير الرياضة

رسميًا.. عودة النشاط الرياضي بمصر في هذا الموعد

البرازيل تستخرج جثث الموتى لدفن ضحايا كورونا مكانهم

بشرى سارة من إيطاليا بشأن كورونا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

حادث السير

شاهد.. الرئيس يتوقف للإطمئنان على مصابين في حادث سير

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

بعد تعافيه من "كورونا".. تصرف مفاجيء من محافظ الدقهلية

صلاح

مساعد "كلوب" يكشف سر نجاح "صلاح" السريع

بشار الأسد

"الأسد" يعترف بالأخطاء لأول مرة

جانب من الفيديو

وزيرة الهجرة عن تعذيب المصريين بليبيا:مش هيعدي على خير

رجاء الجداوي

هل فشل العلاج بـ"البلازما" مع رجاء الجداوي؟

تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إسرائيل.. وفاة و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

#

تسجيل 19 إصابة جديدة وافدة بفيروس كورونا في الأردن

#

تسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

#

تسجيل 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الاثنين، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها حالتان محليتان من العينات العشوائية مجهولتا المصدر، و16 حالة غير محلية.

وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، فإن الإصابتين المحليتين سجلت إحداها في لواء عين الباشا من العينات العشوائية، ويتم الاستقصاء عنها حاليا، أما الثانية فقد تم رصدها في لواء الرمثا وهي من العينات العشوائية أيضا، ويتم الاستقصاء عنها.

وأضافت الوزارة أنا الحالات غير المحلية توزعت على النحو التالي: 3 حالات لسائقي شاحنات، منهم أردنيين اثنين قدما عبر حدود العمري، ومواطن أجنبي قدم عبر حدود جابر تم التعامل معه وفق البروتوكول المتبع.

وتابعت بالقول إن 13 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر (5 من السعودية، و2 من العراق، و2 الكويت، و1 من الإمـارات، و1 من قطر، و1 من باكستان، و1 من شيكاغو).

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 979 حالة، مشيرة إلى أنها سجلت 10 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة.

كما اتخذت الوزارة إجراءات أخرى بالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في مواقع الحجر بمنطقة البحر الميت، حيث تم إنشاء موقع خاص لعزلهم في مستشفى مصغر يتلقون فيه الرعاية الصحية اللازمة، وقد بلغ عددهم حتى الآن 20 مصابا، ويأتي ذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بين المواطنين العائدين من الخارج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طريقة جديدة لاكتشاف مرضى كورونا بدون فحوصات
» إلغاء ترخيص عقار "كورونا" بأمريكا
» اكتشاف أعراض جديدة يسببها "كورونا" للمتعافين
» تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
» الحكومة اللبنانية منددة بالفساد: أقوى من الدولة
» كورونا.. انخفاض إصابات نيويورك رغم إعادة فتح الولاية
» 10 وفيات و112 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر
» تفشي جديد لكورونا في الصين تجاوز مائة حالة
» أسعار الذهب تتراجع بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم
» حرق زوجة يثير ضجة كبيرة بالسعودية
» شاهد..عضو بالحزب الحاكم في تركيا يتحرش بزوجة معتقل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية