تركي الحمد: هذا ما يجري في السعودية حاليا

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تركي الحمد

السعودية لا تخلو من المشاكل

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن السعودية لست معصومة من الخطأ، ولكن هي الآن في الطريق الصحيح.

وأضاف تركي الحمد: "قطعا السعودية ليست أفضل بلد في العالم.. وقطعا السعودية لا تخلو من المشكلات وعوائق الطريق.. وقطعا السعودية تحتاج الكثير كي تتقدم الركب.. ولكن قطعا فإن السعودية اليوم مدركة لكل ذلك، لذا فهي تحاول أن تقطع سباق المسافات الطويلة، على عكس بلاد تعتقد أنها كاملة، وفي المحاولة يكمن الإنجاز".

وأوضح الحمد أن كل فرد ابن زمانه ومكانه، فلا تحاسب فردا بزمانك ومكانك.. ليس العيب في فرد ذاك الزمان أو المكان، ولكن العيب أن تجعله موجها لك في هذا الزمان وهذا المكان .

وعن المهاجمين للمملكة يقول الحمد: "صدقت.. كانوا يراهنون على ترهل الدولة، وأزمة خلافة تسقطها في النهاية، ولم يخطر ببالهم تجدد الدماء في شرايينها". 

جاء هذا في رده على حساب عضوان الأحمري الذي كتب قائلا: "استمعوا لتسجيلات القذافي وبن علوي، وركزوا ثم تأملوا جيداً في فقرة الكهول والشباب، ستفهمون حينها الهجوم الإعلامي من العرب قبل الغرب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. لم يكن في حسابات الجميع أن شاباً مجدداً سيختاره الملك لضمان استمرارية الدولة وتجديد دمائها".


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