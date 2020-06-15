يد تدافع وأخرى تعالج.. الإنتاج الحربي تحمي المواطنين بإنتاج المطهرات والذخيرة

15 يونيو 2020 - 11:07 ص

بالرغم من أن وزارة الإنتاج الحربي تختص بصناعة الأسلحة والذخيرة إلا أنها لم تتأخر على المواطنين عندما شعرت بحاجتهم إليها ولم تدخر وسعا في أن توفر ما يحتاجون إليه لمواجهة جائحة "كورونا" ولتواجه جشع بعض التجار في استغلال الأزمة.

و بدأت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاج إليها المواطنون والمؤسسات لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد من مطهرات ومنظفات وكمامات وقامت بطرحها في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية بجودة عالية و أسعار منافسة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مارس الماضي بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم ومن بينها منتجات الوزارة التي تستخدم في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المركبات والتحاليل الكيميائية وطبقا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.