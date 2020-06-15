أديب: "مع كورونا استعدوا للأسوأ"

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كورونا

اديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن أرقام مصابي فيروس "كورونا" ستزيد خلال الفترة المقبلة، معقبا: "اللي هيحصل مش مفاجأة علي الإطلاق". 

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :"كل أرقام كورونا دلوقتي واللي هتوصل أكتر من ألفين الفترة الجاية مش مفاجأة خالص".

وتابع: "فكرة إن المواطنين يلبسوا كمامة ويلتزموا بإجراءات التباعد الاجتماعي ده شيء كويس، لكن الناس يجب أن تستعد للأسوأ".

وأشار إلى أنه يوجد استباق من الدولة المصرية من خلال بناء المستشفيات وبناء مصانع أدوية جديدة لاستيعاب زيادة مصابي فيروس "كورونا" المستجد.

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