برلمانية ترفض إجراء مسحة طبية رغم إصابتها بكورونا.. السبب مهم

15 يونيو 2020 - 08:02 ص

كشفت إنجي مراد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، سر رفضها إجراء مسحة طبية لفيروس كورونا رغم ظهور الأعراض عليها، قائلة: "إنها فور ظهور أعراض الأنفلونزا عليها وبعد استشارة الأطباء الذين أكدوا لها أن الأعراض التي تتحدث عنها هي أعراض فيروس كورونا المستجد".







وأضافت النائبة البرلمانية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أنها شعرت بأن دور "البرد"، لم يكن عاديًا، وحتى لا تستغرق وقتًا في انتظار نتيجة المسحة، تناولت الدواء المنصوص عليه من وزارة الصحة بعد استشارة الأطباء.







وتابعت :"معملتش المسحة علشان الأطباء أكدوا لي أنها أعراض كورونا، و منذ يوم الخميس إلى الآن وأنا أمر بمراحل مختلفة في التعامل مع فيروس كورونا".







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

