وزير السياحة منفعلا :"مفيش هزار"

15 يونيو 2020 - 07:41 ص

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن مصر بها نحو 1300 فندق، حصل 232 فندقا منهم على رخصة تشغيل في الفترة الحالية، وفقا للضوابط الاحترازية التي تم وضعها.







وأضاف "عناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا :"الفنادق اللي مش هتلتزم، وهتعمل حفلات جماعية، هتتقفل، معقبا :"اللي بيعمل كدا يأذي السياحة المصرية، ويعرض سمعتها للخطر".







وتابع :" مفيش مجاملة في تطبيق الاجراءات، مفيش هزار،الفندق اللي هيقعد 8 على الترابيزة مش 6 هيتقفل، والأتوبيس السياحي اللي هيركب أكتر من 25 واحد في أتوبيس 50 فردا، مش هنسمح للشركة انها تستشغل".







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

