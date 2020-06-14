14 يونيو 2020 - 09:41 م

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، بشكل ملحوظ، في سوق الصاغة.





ومن المتوقع ارتفاع أسعار الذهب محليا وعالميا نتيجة استمرار أزمة كورونا .







وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كما يلي:





جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 778 جنيهًا.









جرام الذهب عيار 24 سجل 884 جنيهًا.









جرام الذهب عيار 18 عند 672 جنيهًا.







الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6222 جنيهًا.











وسجل سعر الأوقية 1731 دولارًا.







