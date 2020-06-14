» مقتل ابنة مطرب شهير في حادث سيارة مروع

14 يونيو 2020 - 06:37 م

لقيت ابنة المغني الأمريكي، هانك ويليامز جونيور مصرعها في حادث سيارة واحدة في ولاية تينيسي.





وأفادت محطة (WKRN) الإخبارية، أن كاثرين ويليامز دونينج، (27 عامًا) كانت تقود سيارتها على الطريق السريع 79 بالقرب من مدينة باريس، عندما تعرضت لحادث سير.





وتوفيت كاثرين، بينما نقل زوجها، تايلر دونينج (29 عامًا) جوًا إلى المركز الطبي بجامعة فاندربيلت للعلاج ، حسب المصدر ذاته. ولم تتوافر معلومات عن حالته.





وقال اللفتنانت براد ويلبانكز، الملازم براد ويلبانكز، إن هناك "تحقيقًا وستتوفر المزيد من التفاصيل لاحقًا" .



