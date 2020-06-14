  • الأحد 14 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

شركة دواء مصرية تحصل على حق تصنيع علاج كورونا

كورونا

25 ألف إصابة بـ"كورونا" في أمريكا خلال 24 ساعة

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

قرار عاجل لشيخ الأزهر: إلغاء الامتحان الشفوي في الثانوية الأزهري

سد النهضة

السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة وإثيوبيا ترد

صورة من المظاهرات

في مظاهرات لندن ضد العنصرية.. ناشط أسود ينقذ «يميني متطرف» بعد إصابته

سلطة خضراء

وزارة الصحة تنصح بـ3 أطعمة للوقاية من كورونا

"أنفلونزا الطيور"

لأول مرة منذ 14 عامًا.. مصر خالية من إنفلونزا الطيور

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

تركي الحمد

تركي الحمد يشيد بهذا الفيلم التركي: غاية في الجمال

دراسة: تحور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى

"كورونا".. إجراء سعودي غير مسبوق

قرار عاجل لشيخ الأزهر: إلغاء الامتحان الشفوي في الثانوية الأزهري

آخر الأخبار

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من "فيفا" بشأن حفل أفضل لاعب في العالم

#

قرار عاجل من السيسي في تحرير سيناء

#

قرار بشأن دخول العائلات للمطاعم في السعودية

#

قرار عاجل من ترامب بشأن القوات الأمريكية في العراق

قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم، إلغاء امتحان الشفوي لهذا العام في امتحانات الشهادة الثانوية، وإضافة درجاته إلى الامتحان التحريري، في ظل الإجراءات التي تهدف إلى التيسير على الطلاب.
جاء ذبك خلال اجتماع مع قيادات الأزهر ورؤساء المناطق الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة وبحث المستجدات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وناقش الطيب مع رؤساء المناطق كل السبل التي تخفف عن الطلاب وتوفر لهم مناخًا صحيًّا للامتحان، وانتهى إلى إصدار قرار من جانبه بإلغاء امتحان الشفوي لهذا العام وإضافة درجاته إلى الامتحان التحريري، تخفيفًا على الطلاب وأولياء الأمور، في إطار سعي الأزهر لاتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة وأمن الطلاب وأعضاء اللجان بما لا يؤثر على عملية الامتحانات وانضباطها.
 
وأضاف أن الأزهر في حالة طوارئ لإنجاح هذه الامتحانات والحفاظ على سلامة كل المشاركين فيها. 

وأشار إلى أن المسؤوليات مضاعفة هذا العام فيما يتعلق بالامتحانات في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأن الأزهر بقياداته وكل مسؤوليه يعملون جاهدين لمرور هذه الامتحانات في أفضل حال، وقد استطاع الأزهر توفير مختلف أدوات الوقاية والحماية والتعقيم للطلاب وللجان، مشددًا على الجميع الالتزام الصارم بهذه الإجراءات الاحترازية.

وشدد شيخ الأزهر على اتباع الإجراءات الإضافية المقررة لامتحانات هذا العام، وهي توفير الحراسة اللازمة لمراكز الأسئلة، وعدم السماح مطلقًا لأولياء الأمور أو أي شخص بالوجود أمام اللجان، ومراعاة الدقة عند توزيع مظاريف الأسئلة حتى لا يحدث أي لبس، والحفاظ على التباعد داخل اللجان وأمامها وعدم السماح للطلاب بالمصافحة أو التجمعات.

كما وجه بالتعامل الفوري حال وجود أي حالة إصابة داخل اللجان، مع وجود أطباء ومتابعين بكل اللجان، وارتداء القفازات من كل الموجودين داخل اللجان حفاظًا على الجميع، وتوزيع أدوات التعقيم من كحُل وجل للطلاب، وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان، ونظافة مقار اللجان ودورات المياه، ومن يخالف هذه الإجراءات يستبعد فورًا ويحرم من مكافأة وأعمال الامتحانات.

وفي ختام الاجتماع، وجه شيخ الأزهر رؤساء المناطق بالتنسيق اللازم مع السادة المحافظين ومديريات الأمن والصحة وكل الجهات المعنية داخل كل محافظة.

وشدد على ضرورة التعامل من كل رؤساء المناطق وكل أعضاء لجان الامتحانات بحكمة وجهد مضاعف، وتوعد بأنه لن يتهاون مع أي تفريط من القائمين على الامتحانات تجاه اتباع الإجراءات الاحترازية بما لا يخل بانضباط الامتحانات ومكافحة الغش.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الكنيسة ورزاليوسف

محمود سلطان

حرب يونيو والملك حسين

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

غضب قيصر

خضر خضور

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» البورصة المصرية.. خسائر بقيمة 3.7 مليار جنيه في ختام التعاملات
» الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 آخرين في "محاولة اغتيال مصطفى النمر"
» السعودية.. تسجيل عدد الإصابات الأضخم منذ ظهور "كورونا"
» غموض موقف صلاح من المشاركة أمام "إيفرتون"
» غدا صرف مساعدات كرامة
» اغتيال غوريلا .. والقبض على 4 صيادين في أوغندا
» 4 أسباب تعزز إلغاء الدورى
» الاهلي يكشف حقيقة عروض شراء "أزارو"
» إجراءات جديدة من شريف منير ضد المتنمرين بابنتيه
» "صلاح" يطالب بوقف العنصرية
» خطة زمنية من السياحة للافتتاحات الأثرية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:13

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية