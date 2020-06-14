عروس تخلع زوجها ثاني يوم زواجهما والسبب صادم

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محمد فضل- متابعات

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الامارات

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عروس

تقدمت عروس خليجية بدعوى إلى المحكمة الشرعية في الفجيرة بالإمارات، لخلع زوجها بأن يطلقها بعد ان اكتشفت خدعته لها بحرمانها من ركوب الخيل.

وقالت العروس إنها فوجئت بتغيير طباع خطيبها بعد عقدهما القران، ومحاولته منعها من ممارسة هوايتها بركوب الخيل، فلجأت إلى المحكمة الشرعية في الفجيرة، مطالبة بفسخ عقد القران.

وأشارت الفتاة إلى أن السبب في طلبها، أنها لا تستطيع الحياة من دون ركوب الخيل، وأنها تفضل الخيل على زوجها.

وقالت الفتاة ردا على سؤال المحكمة حول سبب طلبها فسخ عقد القران: "خدعني زوجي"، موضحة أنها تعرفت إليه في أحد الإسطبلات الخاصة بالخيول، وأنه يعلم قدر حبها الشديد للخيل وتعلقها بها.

وتابعت: "لم أكن أعلم بنيته، فلا يقارن حبي للخيل بحبه، ومنعه لي الآن من هوايتي يجعل منه رجلا متسلطا، وأنا لا أتحمل العيش بهذه الطريقة".

من جهته، أقر الزوج الخليجي، بمطالبتها بالتخلي عن ركوب الخيل بسبب غيرته عليها، وقضت المحكمة بتطليق الزوجين، وإلزام الرجل بدفع 30 ألف درهم مؤخر لها، مع عدم إلزامها بإرجاع 130 ألف درهم دفعها الزوج أثناء عقد القران لتجهيز العروس.


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