» الاهلي يكشف حقيقة عروض شراء "أزارو"

14 يونيو 2020 - 01:15 م

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، حقيقة وجود عروض رسمية لضم المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار للاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



