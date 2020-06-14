» الاهلي يكشف حقيقة عروض شراء "أزارو"

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أمير توفيق

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، حقيقة وجود عروض رسمية لضم المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار للاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأوضح مدير التعاقدات أن ما يتردد في وسائل الإعلام حول تلقي الاهلي عروضاً رسمية من أندية عربية وأوربية لضم المهاجم المغربي غير صحيح وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد اجتهادات إعلامية فقط.

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